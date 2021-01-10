Метеоролог рассказал о попадании разбившегося Boeing в зону турбулентности

«Согласно спутниковым данным, в 14:40 по индонезийскому времени вокруг Ценкаренга наблюдались кучево-дождевые облака с радиусом около 15 км и температурой верхней границы облаков -70 °C, что указывает на высокую нестабильность, и самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — приводит слова эксперта портал Detik.