Метеоролог рассказал о попадании разбившегося Boeing в зону турбулентности
Boeing 737-524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который вчера пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета и потерпел крушение в Яванском море, вероятно, оказался в зоне сильной турбулентности, заявил журналистам преподаватель метеорологии в Колледже метеорологии, климатологии и геофизики (STMKG) Дэни Сэптиади.
«Согласно спутниковым данным, в 14:40 по индонезийскому времени вокруг Ценкаренга наблюдались кучево-дождевые облака с радиусом около 15 км и температурой верхней границы облаков -70 °C, что указывает на высокую нестабильность, и самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — приводит слова эксперта портал Detik.
Сэптиади добавил, что из-за умеренных и сильных дождей с молниями видимость в данном районе составляла порядка двух километров. При этом, по словам специалиста, подобные условия считаются подходящими для взлетов и посадок самолетов.
Вчера, 9 января, Boeing 737-524 потерпел крушение в Яванском море вблизи острова Лаки. Точная причина катастрофы пока не установлена. При этом жители соседних островов рассказали, что слышали два взрыва со стороны моря.
Власти Индонезии сообщили, что на борту лайнера находились 62 человека — 12 членов экипажа и 50 пассажиров. Среди них было 10 детей, трое из которых — младенцы. Все они погибли. По предварительным данным, российских граждан в самолете не было.