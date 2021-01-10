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Метеоролог рассказал о попадании разбившегося Boeing в зону турбулентности

Ведомости

Boeing 737-524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который вчера пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета и потерпел крушение в Яванском море, вероятно, оказался в зоне сильной турбулентности, заявил журналистам преподаватель метеорологии в Колледже метеорологии, климатологии и геофизики (STMKG) Дэни Сэптиади.

«Согласно спутниковым данным, в 14:40 по индонезийскому времени вокруг Ценкаренга наблюдались кучево-дождевые облака с радиусом около 15 км и температурой верхней границы облаков -70 °C, что указывает на высокую нестабильность, и самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — приводит слова эксперта портал Detik.

Сэптиади добавил, что из-за умеренных и сильных дождей с молниями видимость в данном районе составляла порядка двух километров. При этом, по словам специалиста, подобные условия считаются подходящими для взлетов и посадок самолетов.

Вчера, 9 января, Boeing 737-524 потерпел крушение в Яванском море вблизи острова Лаки. Точная причина катастрофы пока не установлена. При этом жители соседних островов рассказали, что слышали два взрыва со стороны моря.

Власти Индонезии сообщили, что на борту лайнера находились 62 человека — 12 членов экипажа и 50 пассажиров. Среди них было 10 детей, трое из которых — младенцы. Все они погибли. По предварительным данным, российских граждан в самолете не было.

Ранее по теме: Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося в Индонезии лайнера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных