Роскомнадзор заявил об ответственности соцсетей за привлечение подростков к акциям
Соцсети понесут ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях, сообщает Роскомнадзор.
«Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ. Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре напомнили, что участие в таких акциях в условиях пандемии несет в себе риски жизни и здоровью.
«Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10.01.2021 (Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ), нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей», — отметили в ведомстве.
В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании, добавили в Роскомнадзоре.