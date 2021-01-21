Роскомнадзор заявил об ответственности соцсетей за привлечение подростков к акциям

«Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ. Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — сообщили в ведомстве.