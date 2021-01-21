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Полиция задержала Любовь Соболь за призыв к несанкционированной акции

Ведомости

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любовь Соболь за призывы к несанкционированным акциям 23 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина. 

«Со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги. Привезли в ОВД Донской, сейчас я пытаюсь туда пройти. Ее задержали у ее дома», — рассказал Воронин.

Ранее полиция задержала еще одного юриста организации Владлена Лося. Его задержание было связано с миграционным законодательством, он гражданин Белорусии. Позже он написал у себя в Twitter, что ему выдали предписание о необходимости покинуть Россию до 25 января. Ему также был запрещен въезд в Россию до января 2023 г. 

Ранее по теме: Роскомнадзор заявил об ответственности соцсетей за привлечение подростков к акциям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных