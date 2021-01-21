Полиция задержала Любовь Соболь за призыв к несанкционированной акции

Ранее полиция задержала еще одного юриста организации Владлена Лося. Его задержание было связано с миграционным законодательством, он гражданин Белорусии. Позже он написал у себя в Twitter, что ему выдали предписание о необходимости покинуть Россию до 25 января. Ему также был запрещен въезд в Россию до января 2023 г.