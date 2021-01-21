Генпрокурор заявил об отсутствии компромиссов в борьбе с коррупцией

«В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может», – сказал Краснов. Он отметил, что коррупция серьезно препятствует полноценному развитию общества и государства. «Каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания. Наша задача – укоренить этот принцип в их сознании», – подчеркнул генпрокурор.