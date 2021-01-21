Генпрокурор заявил об отсутствии компромиссов в борьбе с коррупцией
В борьбе с коррупцией не может быть компромиссов, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».
«В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может», – сказал Краснов. Он отметил, что коррупция серьезно препятствует полноценному развитию общества и государства. «Каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания. Наша задача – укоренить этот принцип в их сознании», – подчеркнул генпрокурор.
Ранее Генеральная прокуратура выявила регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции по итогам 2019 г. Самыми коррупционными регионами стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.
По данным Федеральной службы судебных приставов, осужденные за коррупцию россияне накопили штрафов на сумму более 31 млрд руб. в 2020 г., средняя сумма долга по штрафу составляет около 5 млн руб.