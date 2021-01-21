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Генпрокурор заявил об отсутствии компромиссов в борьбе с коррупцией

Ведомости

В борьбе с коррупцией не может быть компромиссов, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

«В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может», – сказал Краснов. Он отметил, что коррупция серьезно препятствует полноценному развитию общества и государства. «Каждый нечистый на руку чиновник должен знать о неотвратимости наказания. Наша задача – укоренить этот принцип в их сознании», – подчеркнул генпрокурор.

Ранее Генеральная прокуратура выявила регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции по итогам 2019 г. Самыми коррупционными регионами стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

По данным Федеральной службы судебных приставов, осужденные за коррупцию россияне накопили штрафов на сумму более 31 млрд руб. в 2020 г., средняя сумма долга по штрафу составляет около 5 млн руб.

Ранее по теме: Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим и наименьшим уровнем коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных