Роскачество предупредило о торгующих вакцинами от коронавируса мошенниках
В России обнаружено множество мошеннических сайтов, на которых продаются вакцины от коронавируса, в том числе от зарубежных производителей – американских компаний Pfizer и Moderna, говорится в сообщении на сайте Роскачества. В организации напомнили, что, пытаясь продать иностранные препараты, злоумышленники используют недоверие граждан к отечественным лекарствам.
«Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», – предупредили в организации.
В Роскачестве отметили, что ежедневно находят свыше 100 фейков и объявлений, связанных с коронавирусом. За первые 12 дней этого года была обнаружено более тысячи таковых. При этом 500 из них относятся к торговле справками об отсутствии у человека COVID-19.
Также в Роскачестве предостерегли россиян от покупки вакцин онлайн. Там напомнили, что пройти вакцинацию российским препаратом «Спутник V» можно в отдельных пунктах, развернутых по всей стране. 19 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас таких во всех в регионах в целом порядка 2200.
Замглавы Роскачества Илья Лоевский также напомнил о необходимости соблюдения антифишинговых правил. В частности, нельзя переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС. Также нужно проверять адреса сайтов, на которых требуется ввести персональные данные или совершить оплату онлайн товара или услуги.