Роскачество предупредило о торгующих вакцинами от коронавируса мошенниках

«Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», – предупредили в организации.