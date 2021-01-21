Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Роскачество предупредило о торгующих вакцинами от коронавируса мошенниках

Ведомости

В России обнаружено множество мошеннических сайтов, на которых продаются вакцины от коронавируса, в том числе от зарубежных производителей – американских компаний Pfizer и Moderna, говорится в сообщении на сайте Роскачества. В организации напомнили, что, пытаясь продать иностранные препараты, злоумышленники используют недоверие граждан к отечественным лекарствам.

«Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество», – предупредили в организации.

В Роскачестве отметили, что ежедневно находят свыше 100 фейков и объявлений, связанных с коронавирусом. За первые 12 дней этого года была обнаружено более тысячи таковых. При этом 500 из них относятся к торговле справками об отсутствии у человека COVID-19.

Также в Роскачестве предостерегли россиян от покупки вакцин онлайн. Там напомнили, что пройти вакцинацию российским препаратом «Спутник V» можно в отдельных пунктах, развернутых по всей стране. 19 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас таких во всех в регионах в целом порядка 2200.

Замглавы Роскачества Илья Лоевский также напомнил о необходимости соблюдения антифишинговых правил. В частности, нельзя переходить по подозрительным ссылкам в письмах или СМС. Также нужно проверять адреса сайтов, на которых требуется ввести персональные данные или совершить оплату онлайн товара или услуги.

Ранее по теме: Мурашко объявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных