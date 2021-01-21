В МВД назвали фейком ролик со срывающими шевроны «полицейскими»
Ролики в TikTok со срывами шевронов жителями, одетыми в полицейскую форму, являются постановочными. Участники фейковых роликов в полиции не служат, говорится в сообщении МВД России в официальном аккаунте в Twitter.
Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в #полицейской форме являются #фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности. #МВДРоссии #Фейк #МВД pic.twitter.com/oYwN4n2rEa— Сайт МВД России (@mvd_official) January 21, 2021
«Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети понесут ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях. По новой ст.13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) соцсетям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.