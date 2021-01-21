В МВД назвали фейком ролик со срывающими шевроны «полицейскими»

Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в #полицейской форме являются #фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности. #МВДРоссии #Фейк #МВД pic.twitter.com/oYwN4n2rEa