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В МВД назвали фейком ролик со срывающими шевроны «полицейскими»

Ведомости

Ролики в TikTok со срывами шевронов жителями, одетыми в полицейскую форму, являются постановочными. Участники фейковых роликов в полиции не служат, говорится в сообщении МВД России в официальном аккаунте в Twitter. 

«Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности», — говорится в сообщении. 

Ранее Роскомнадзор заявил, что соцсети понесут ответственность за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях. По новой ст.13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) соцсетям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. 

Ранее по теме: Прокуратура Москвы вынесла 28 предостережений от участия в несанкционированных акциях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных