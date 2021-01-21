Прокуратура Москвы вынесла 28 предостережений от участия в несанкционированных акциях

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) попросила ФБР провести расследование в отношении сервиса микроблогов Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января