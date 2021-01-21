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Прокуратура Москвы вынесла 28 предостережений от участия в несанкционированных акциях

Ведомости

Прокуратура Москвы вынесла предостережения 28 лицам о недопустимости призыва к участию в несогласованных акциях 23 января. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий двадцати восьми лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — отмечается в сообщении прокуратуры. 

Ранее сегодня следственное управление СК в Татарстане возбудило уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам в отношении неустановленного лица. 

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) попросила ФБР провести расследование в отношении сервиса микроблогов Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января
Ранее по теме: Роскомнадзор заявил об ответственности соцсетей за привлечение подростков к акциям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных