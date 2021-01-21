Прокуратура Москвы вынесла 28 предостережений от участия в несанкционированных акциях
Прокуратура Москвы вынесла предостережения 28 лицам о недопустимости призыва к участию в несогласованных акциях 23 января. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий двадцати восьми лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Ранее сегодня следственное управление СК в Татарстане возбудило уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам в отношении неустановленного лица.
Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) попросила ФБР провести расследование в отношении сервиса микроблогов Parler в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января