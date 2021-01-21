В Подмосковье введут электронные сертификаты для привитых от коронавируса

«Еще один важный момент – это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки. Это QR-код … Если вдруг в будущем понадобится проверить вакцинированы вы или не вакцинированы, то такая возможность у вас будет очень просто: взял телефон, показал QR-код, и сертификат откроется», – сказал Воробьев.