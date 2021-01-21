Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Подмосковье введут электронные сертификаты для привитых от коронавируса

Ведомости

Электронные сертификаты для привитых от коронавируса граждан введут в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Еще один важный момент – это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки. Это QR-код … Если вдруг в будущем понадобится проверить вакцинированы вы или не вакцинированы, то такая возможность у вас будет очень просто: взял телефон, показал QR-код, и сертификат откроется», – сказал Воробьев.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах. Позже он уточнил, что вместо бейджей привившимся от коронавируса будут выдавать электронные сертификаты в виде QR-кодов. «Антиковидные паспорта» с 18 января ввели в Башкирии.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным. 20 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема введения паспортов для привитых от коронавируса обсуждается на экспертном уровне.

Ранее по теме: Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных