В Подмосковье введут электронные сертификаты для привитых от коронавируса
Электронные сертификаты для привитых от коронавируса граждан введут в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Еще один важный момент – это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки. Это QR-код … Если вдруг в будущем понадобится проверить вакцинированы вы или не вакцинированы, то такая возможность у вас будет очень просто: взял телефон, показал QR-код, и сертификат откроется», – сказал Воробьев.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавируса, получат специальные бейджи и право не носить маски в общественных местах. Позже он уточнил, что вместо бейджей привившимся от коронавируса будут выдавать электронные сертификаты в виде QR-кодов. «Антиковидные паспорта» с 18 января ввели в Башкирии.
17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным. 20 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема введения паспортов для привитых от коронавируса обсуждается на экспертном уровне.