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Песков прокомментировал снятие школьниками портретов Путина

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценки флешмобу школьников в социальной сети TikTok, суть которого заключается в снятии портретов президента Владимира Путина в школьных классах.

«Что касается флешмобов, то бывают как приятные, так и неприятные [флешмобы]. Они как приходят, так и уходят. Это не вопрос для наших комментариев. Я не буду давать никаких оценок этому флешмобу», — сказал журналистам представитель Кремля. Он подчеркнул, что наличие портретов главы государства в школьных классах никак не регламентируется, но школьники должны знать руководителей государства в лицо.

«Наличие портретов президента в школьных классах никак не регламентируется. Этот вопрос надо адресовать к каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это вполне естественно», — добавил Песков.

Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных