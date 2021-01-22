Песков прокомментировал снятие школьниками портретов Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценки флешмобу школьников в социальной сети TikTok, суть которого заключается в снятии портретов президента Владимира Путина в школьных классах.
«Что касается флешмобов, то бывают как приятные, так и неприятные [флешмобы]. Они как приходят, так и уходят. Это не вопрос для наших комментариев. Я не буду давать никаких оценок этому флешмобу», — сказал журналистам представитель Кремля. Он подчеркнул, что наличие портретов главы государства в школьных классах никак не регламентируется, но школьники должны знать руководителей государства в лицо.
«Наличие портретов президента в школьных классах никак не регламентируется. Этот вопрос надо адресовать к каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это вполне естественно», — добавил Песков.
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