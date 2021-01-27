В Москве задержали участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

Также, по сведениям источника ТАСС, сегодня утром был задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (kievskyyy, Костя Киевский, более 800 тыс. подписчиков), снимавший нападение и опубликовавший его в своем аккаунте. Правоохранители пришли к нему в частный дом в Новой Москве, который он вместе с другими блогерами арендовал для записи роликов. Официально эта информация пока не подтверждалась. «ОВД-Инфо» сообщало, что блогера задержали вчера вечером, а заседание о мере пресечения пройдет сегодня в Пресненском суде. В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» сообщили, что «материалов, связанных с мерой пресечения Лакеева, в суде пока нет».