В Москве задержали участника нападения на служебное авто во время акции 23 января
В Москве задержан подозреваемый в нападении на служебный автомобиль в районе Цветного бульвара во время несанкционированной акции протеста 23 января, сообщает Следственный комитет.
«Установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с ним, по данным СК, задержан подозреваемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акций протеста мужчина 1984 года рождения.
«[Он] сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину», — сообщили в ведомстве.
Также, по сведениям источника ТАСС, сегодня утром был задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (kievskyyy, Костя Киевский, более 800 тыс. подписчиков), снимавший нападение и опубликовавший его в своем аккаунте. Правоохранители пришли к нему в частный дом в Новой Москве, который он вместе с другими блогерами арендовал для записи роликов. Официально эта информация пока не подтверждалась. «ОВД-Инфо» сообщало, что блогера задержали вчера вечером, а заседание о мере пресечения пройдет сегодня в Пресненском суде. В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» сообщили, что «материалов, связанных с мерой пресечения Лакеева, в суде пока нет».
Ролики с нападением на служебную машину с мигалкой и номерами «АМР» в Москве во время протестов 23 января распространились в соцсетях вечером того же дня. Позже полиции удалось оттеснить протестующих от машины и она смогла своим ходом покинуть место происшествия. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. «РИА Новости» писало, что водителю выбили глаз, его госпитализировали. По информации ТАСС, водитель получил травму глаза.
Автомобили с номерами «АМР» обычно используются представителями органов власти и силовых структур. Позже ТАСС сообщило, что машина принадлежит центральному аппарату ФСБ.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».
После акций в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.