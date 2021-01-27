Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Москве задержали участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

Ведомости

В Москве задержан подозреваемый в нападении на служебный автомобиль в районе Цветного бульвара во время несанкционированной акции протеста 23 января, сообщает Следственный комитет.

«Установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с ним, по данным СК, задержан подозреваемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акций протеста мужчина 1984 года рождения.

«[Он] сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину», — сообщили в ведомстве.

Также, по сведениям источника ТАСС, сегодня утром был задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (kievskyyy, Костя Киевский, более 800 тыс. подписчиков), снимавший нападение и опубликовавший его в своем аккаунте. Правоохранители пришли к нему в частный дом в Новой Москве, который он вместе с другими блогерами арендовал для записи роликов. Официально эта информация пока не подтверждалась. «ОВД-Инфо» сообщало, что блогера задержали вчера вечером, а заседание о мере пресечения пройдет сегодня в Пресненском суде. В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» сообщили, что «материалов, связанных с мерой пресечения Лакеева, в суде пока нет».

Ролики с нападением на служебную машину с мигалкой и номерами «АМР» в Москве во время протестов 23 января распространились в соцсетях вечером того же дня. Позже полиции удалось оттеснить протестующих от машины и она смогла своим ходом покинуть место происшествия. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. «РИА Новости» писало, что водителю выбили глаз, его госпитализировали. По информации ТАСС, водитель получил травму глаза.

Автомобили с номерами «АМР» обычно используются представителями органов власти и силовых структур. Позже ТАСС сообщило, что машина принадлежит центральному аппарату ФСБ.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».

После акций в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных