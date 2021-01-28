Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у четверти россиян
Около 20-25% граждан России имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня порядка 20-25% в среднем выработали антитела к этому вирусу», — сказала Попова в эфире «Первого канала».
По ее словам, для того, чтобы «взять на контроль» это заболевание, в стране должно быть привито не менее 60% взрослого населения, за исключением тех, кто уже переболел коронавирусом.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирус выявили у 19 138 человек, скончались 575 пациентов с подтвержденным COVID-19. За весь период в России зарегистрировано около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн выздоровели, более 71,6 тыс. — скончались .