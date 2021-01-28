Карта «Тройка» начнет действовать в Подмосковье с 1 февраля
Московская транспортная карта «Тройка» заработает на всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья с 1 февраля, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова в эфире телеканала «360». По ее словам, карта заработает в 53 городских округах, она будет действовать на 1100 автобусах и 300 маршрутах.
«Единая объединенная карта, когда уже «Тройка» сольется со «Стрелкой», будет у нас к сентябрю», — подчеркнула замминистра.
Она также рассказала о тестировании карты в Королеве: «Карта "Тройка" на маршрутках Московской области протестирована в городе Королев. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — рассказала Кротова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о единой билетной проездной системе с января 2021 г.
Сейчас жители Москвы и Подмосковья пользуются разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.