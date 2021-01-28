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Карта «Тройка» начнет действовать в Подмосковье с 1 февраля

Ведомости

Московская транспортная карта «Тройка» заработает на всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья с 1 февраля, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова в эфире телеканала «360». По ее словам, карта заработает в 53 городских округах, она будет действовать на 1100 автобусах и 300 маршрутах.

«Единая объединенная карта, когда уже «Тройка» сольется со «Стрелкой», будет у нас к сентябрю», — подчеркнула замминистра.

Она также рассказала о тестировании карты в Королеве: «Карта "Тройка" на маршрутках Московской области протестирована в городе Королев. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королева. Все работает корректно. Деньги списываются, попадают нашим перевозчикам», — рассказала Кротова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились о единой билетной проездной системе с января 2021 г.

Сейчас жители Москвы и Подмосковья пользуются разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.

Ранее по теме: Единая транспортная карта для Москвы и Подмосковья появится в январе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных