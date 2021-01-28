Суд арестовал участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

Ролики с нападением на служебную машину с мигалкой в Москве во время протестов 23 января распространились в соцсетях вечером того же дня. Полиции удалось оттеснить протестующих от машины и она смогла своим ходом покинуть место происшествия. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как сообщало «РИА Новости», водителю выбили глаз, его госпитализировали.