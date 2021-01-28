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Суд арестовал участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 23 марта обвиняемого в нападении на служебный автомобиль в районе Цветного бульвара во время несанкционированной акции протеста 23 января, сообщили в пресс-службе.

«Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества". — прим.), сроком до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщало, что Лакеев был задержан 27 января утром.

Ролики с нападением на служебную машину с мигалкой в Москве во время протестов 23 января распространились в соцсетях вечером того же дня. Полиции удалось оттеснить протестующих от машины и она смогла своим ходом покинуть место происшествия. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как сообщало «РИА Новости», водителю выбили глаз, его госпитализировали.

Ранее по теме: В Москве задержали участника нападения на служебное авто во время акции 23 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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