Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Более 50% побочных эффектов от вакцин в Сербии пришлось на Pfizer

Ведомости

В Сербии вакцинировали от коронавируса свыше 400 тыс. человек, и более 50% побочных эффектов пришлось на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщил представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич.

«К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm и всего одна на "Спутник V"», — цитирует «РИА Новости» Зелича.

По его словам, у вакцинировавшихся наблюдались системные реакции: повышалась температура в течение не более трех дней, была слабость, утомляемость и головная боль. «Но это не должно нас беспокоить», — отметил Зелич.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич 6 января сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

24 декабря 2020 года в Сербии началась вакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech. 30 декабря в страну поступили первые дозы «Спутник V». РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины

Ранее по теме: Глава МВД и спикер парламента Сербии сделали прививки «Спутником V»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных