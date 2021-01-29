Более 50% побочных эффектов от вакцин в Сербии пришлось на Pfizer
В Сербии вакцинировали от коронавируса свыше 400 тыс. человек, и более 50% побочных эффектов пришлось на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщил представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич.
«К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm и всего одна на "Спутник V"», — цитирует «РИА Новости» Зелича.
По его словам, у вакцинировавшихся наблюдались системные реакции: повышалась температура в течение не более трех дней, была слабость, утомляемость и головная боль. «Но это не должно нас беспокоить», — отметил Зелич.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич 6 января сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
24 декабря 2020 года в Сербии началась вакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech. 30 декабря в страну поступили первые дозы «Спутник V». РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины