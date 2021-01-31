В Донецке заявили о поступлении первой партии вакцины «Спутник V»
Первую партию разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Донецк, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на минздрав непризнанной республики.
«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь вакцинация будет доступна людям из групп риска, прививка будет бесплатной.
Накануне в РФПИ сообщили ТАСС, что не осуществляют поставки вакцины в ДНР и ЛНР.
«В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», — заявили в фонде.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.