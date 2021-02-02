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РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против новых штаммов коронавируса

Ведомости

Вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы постоянно тестируем эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса. На данный момент ученые сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения, которая началась в январе. В декабре 2020 года началась вакцинация групп риска. 

Сегодня медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Исследователи утверждают, что вакцина на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, а уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом. 

Ранее по теме: Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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