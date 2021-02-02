РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против новых штаммов коронавируса

Сегодня медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Исследователи утверждают, что вакцина на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, а уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом.