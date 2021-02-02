РФПИ заявил об эффективности «Спутника V» против новых штаммов коронавируса
Вакцина «Спутник V» эффективна против новых штаммов коронавируса, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы постоянно тестируем эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса. На данный момент ученые сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса», — цитирует ТАСС Дмитриева.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения, которая началась в январе. В декабре 2020 года началась вакцинация групп риска.
Сегодня медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины. Ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Исследователи утверждают, что вакцина на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, а уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом.