Медведев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в большинстве регионов
Ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов России, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавирусной инфекции.
«Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется», — цитирует ТАСС Медведева.
Во время совещания Медведев также оценил производство вакцины в России, в частности, указал на то, что объем ее производства к концу первого полугодия этого года должен достигнуть 5 млн доз, а с июня объем выпуска должен составить не менее 1,5 млн доз.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Исследователи утверждают, что вакцина на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, а уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом.