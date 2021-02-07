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Вирусологи ожидают сохранения масочного режима до лета

Ведомости

Масочный режим в России может сохраниться до начала лета, рассказали вирусологи, опрошенные РБК.

«Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться», — рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Профессор МГУ Алексей Аграновский назвал неплохой текущую ситуацию с коронавирусом и отметил, что в этом году из-за действующих ограничительных мер может получиться избежать вспышки ОРВИ, типичной для начала весны. По его словам, при сохранении текущей динамики ограничения могут ослабить или даже отменить летом.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил возможность отмены масочно-перчаточного режима в апреле – мае. В то же время осенью может произойти новая вспышка заболеваемости респираторными заболеваниями.

Ранее, 6 февраля, оперштаб сообщил о 16 627 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 951 233. С начала пандемии скончались 76 229 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 105,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,8 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,4 млн) и Великобритании (3,9 млн случаев). Россия (более 3,8 млн случаев) занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Глава РФПИ заявил, что в России все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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