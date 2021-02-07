Вирусологи ожидают сохранения масочного режима до лета
Масочный режим в России может сохраниться до начала лета, рассказали вирусологи, опрошенные РБК.
«Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться», — рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
Профессор МГУ Алексей Аграновский назвал неплохой текущую ситуацию с коронавирусом и отметил, что в этом году из-за действующих ограничительных мер может получиться избежать вспышки ОРВИ, типичной для начала весны. По его словам, при сохранении текущей динамики ограничения могут ослабить или даже отменить летом.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил возможность отмены масочно-перчаточного режима в апреле – мае. В то же время осенью может произойти новая вспышка заболеваемости респираторными заболеваниями.
Ранее, 6 февраля, оперштаб сообщил о 16 627 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 951 233. С начала пандемии скончались 76 229 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 105,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,8 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,4 млн) и Великобритании (3,9 млн случаев). Россия (более 3,8 млн случаев) занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.