Вирусологи ожидают сохранения масочного режима до лета

Профессор МГУ Алексей Аграновский назвал неплохой текущую ситуацию с коронавирусом и отметил, что в этом году из-за действующих ограничительных мер может получиться избежать вспышки ОРВИ, типичной для начала весны. По его словам, при сохранении текущей динамики ограничения могут ослабить или даже отменить летом.