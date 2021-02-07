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В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 967 281. Умерли за день 432 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 76 661.

Вчера, 6 февраля, оперштаб сообщил о 16 627 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2028 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3657 пациентов, скончались 64 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1175 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 19 884 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 456 210 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 105,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,9 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,4 млн) и Великобритании (3,9 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных