В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 967 281. Умерли за день 432 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 76 661.
Вчера, 6 февраля, оперштаб сообщил о 16 627 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2028 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3657 пациентов, скончались 64 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1175 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 19 884 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 456 210 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 105,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,9 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,4 млн) и Великобритании (3,9 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».