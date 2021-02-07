Явлинский раскритиковал Навального и его сторонников за популизм и национализм

Политик считает, что Навального и его окружение не волнуют судьбы граждан, подвергнувшихся уголовному преследованию в связи с участием в несанкционированных акциях. Более того, они намеренно выступают за использование несовершеннолетних в политических целях, а также «уничтожают любые наметки на коалиции», считает он. Расследования же команды Навального призваны лишь разжигать «примитивную социальную рознь», добавил Явлинский.