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Явлинский раскритиковал Навального и его сторонников за популизм и национализм

Ведомости

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его сторонников сводится к популизму и национализму.

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм», — написал Явлинский в своей статье, опубликованной накануне.

Политик считает, что Навального и его окружение не волнуют судьбы граждан, подвергнувшихся уголовному преследованию в связи с участием в несанкционированных акциях. Более того, они намеренно выступают за использование несовершеннолетних в политических целях, а также «уничтожают любые наметки на коалиции», считает он. Расследования же команды Навального призваны лишь разжигать «примитивную социальную рознь», добавил Явлинский.

«Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», — считает он.

Координатор штабов Навального в регионах Леонид Волков прокомментировал публикацию Явлинского, заявив, что «мудрого политика всегда отличает идеальное чувство момента».

«Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать "Яблоку" еще один шанс», — написал он в Twitter.

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман в комментарии РБК заявил, что после публикации Явлинского более не рассматривает «Яблоко» в качестве партии, от которой мог бы выдвинуться в депутаты Госдумы.

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным «ОВД-инфо», по итогам трех акций протеста по всей России задержано около 11 000 человек, из них в Москве — около 4000.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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