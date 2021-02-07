Явлинский раскритиковал Навального и его сторонников за популизм и национализм
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает, что деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его сторонников сводится к популизму и национализму.
«Политическое направление Навального — это популизм и национализм», — написал Явлинский в своей статье, опубликованной накануне.
Политик считает, что Навального и его окружение не волнуют судьбы граждан, подвергнувшихся уголовному преследованию в связи с участием в несанкционированных акциях. Более того, они намеренно выступают за использование несовершеннолетних в политических целях, а также «уничтожают любые наметки на коалиции», считает он. Расследования же команды Навального призваны лишь разжигать «примитивную социальную рознь», добавил Явлинский.
«Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», — считает он.
Координатор штабов Навального в регионах Леонид Волков прокомментировал публикацию Явлинского, заявив, что «мудрого политика всегда отличает идеальное чувство момента».
«Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать "Яблоку" еще один шанс», — написал он в Twitter.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным «ОВД-инфо», по итогам трех акций протеста по всей России задержано около 11 000 человек, из них в Москве — около 4000.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.