В Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году
Масочный режим могут отменить в России в 2021 г. при условии соблюдения россиянами мер профилактики коронавируса, заявила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», – сказала Пшеничная. По ее словам, для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее чем у 60-70% населения страны.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители России могут перестать носить защитные маски в 2021 г. По мнению ряда вирусологов, масочный режим может сохраниться до начала лета, а врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что режим ношения масок можно будет отменить примерно к концу весны, когда 60-70% населения получат иммунитет к коронавирусу.
По данным оперативного штаба на 8 февраля, в России за сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса, 15 881 человек выздоровел, 407 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заражения и 77 068 летальных исходов.