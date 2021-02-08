В Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», – сказала Пшеничная. По ее словам, для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее чем у 60-70% населения страны.