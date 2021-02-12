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Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в России

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Ситуация с уровнем жизни в России остается напряженной, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с данными Росстата о рекордном падении доходов россиян в 2020 г., передает «Интерфакс».

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — сказал Песков, комментируя информацию Росстата о падении доходов россиян в 2020 г. на 3,5%, а к уровню 2013 г. — на 10,6%.

«Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста», — добавил Песков, отметив, что в этом направлении «ведется работа».

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В конце января Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2020 г. реальные располагаемые доходы россиян (средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) упали на 3,5%, Расходы российских граждан в 2020 г. упали более чем на 4%.

Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1% — 0,2% и 0,8% соответственно. Кроме того, реальные денежные доходы населения в 2020 г. сократились на 3%.

Ранее по теме: Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных