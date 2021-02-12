Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в России

Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1% — 0,2% и 0,8% соответственно. Кроме того, реальные денежные доходы населения в 2020 г. сократились на 3%.