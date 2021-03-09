Путин поддержал идею законодательно закрепить статус молодых ученых
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым поддержал инициативу закрепить статус молодого ученого на уровне закона. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
В разговоре с главой государства Фальков обратил внимание, что отсутствие четкого понятия термина «молодой ученый» и его неопределенность с правовой точки зрения являются системной проблемой. В этой связи он попросил Путина поддержать инициативу, подготовленную в правительстве и администрации президента и нацеленную на внесение изменения в закон о науке и закрепления в нем всего вышеперечисленного.
«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых ученых и повысит эффективность их реализации», — пояснил Фальков.
«Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», — ответил Путин.
24 декабря Путин предложил объявить 2021 год в России годом науки и технологий. Он пояснил, что пандемия коронавируса продемонстрировала значимость сферы образования, экологии, науки и технологий, поэтому труд людей, занятых в этих областях, заслуживает особого общественного и государственного признания. На следующий день глава государства подписал соответствующий указ.