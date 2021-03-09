Путин поддержал идею законодательно закрепить статус молодых ученых

В разговоре с главой государства Фальков обратил внимание, что отсутствие четкого понятия термина «молодой ученый» и его неопределенность с правовой точки зрения являются системной проблемой. В этой связи он попросил Путина поддержать инициативу, подготовленную в правительстве и администрации президента и нацеленную на внесение изменения в закон о науке и закрепления в нем всего вышеперечисленного.