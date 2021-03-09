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Путин поддержал идею законодательно закрепить статус молодых ученых

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым поддержал инициативу закрепить статус молодого ученого на уровне закона. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

В разговоре с главой государства Фальков обратил внимание, что отсутствие четкого понятия термина «молодой ученый» и его неопределенность с правовой точки зрения являются системной проблемой. В этой связи он попросил Путина поддержать инициативу, подготовленную в правительстве и администрации президента и нацеленную на внесение изменения в закон о науке и закрепления в нем всего вышеперечисленного. 

«Просьба поддержать нас, с тем чтобы в профильный закон о науке внести изменения, закрепив в нем и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что очень важно, гарантий. На наш взгляд, это упорядочит систему мер государственной поддержки молодых ученых и повысит эффективность их реализации», — пояснил Фальков.

«Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», — ответил Путин.

24 декабря Путин предложил объявить 2021 год в России годом науки и технологий. Он пояснил, что пандемия коронавируса продемонстрировала значимость сферы образования, экологии, науки и технологий, поэтому труд людей, занятых в этих областях, заслуживает особого общественного и государственного признания. На следующий день глава государства подписал соответствующий указ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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