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Правительство направит 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка

Ведомости

Правительство выделит 2 млрд руб. на новый этап программы туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На эти цели в прошлом году было направлено более 1 млрд руб. Сегодня выделим 2 млрд руб. на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года», — сказал Мишустин. 

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря.

Согласно действующим правилам, путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице составлять не менее двух ночей. Максимальный кешбэк — 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных