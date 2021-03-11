Правительство направит 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка
Правительство выделит 2 млрд руб. на новый этап программы туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«На эти цели в прошлом году было направлено более 1 млрд руб. Сегодня выделим 2 млрд руб. на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года», — сказал Мишустин.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа 2020 г. и продлилась неделю. В течение этого периода россияне могли приобрести туры в любой регион страны и получить возврат части средств. Второй этап программы продлился с 15 октября до 5 декабря.
Согласно действующим правилам, путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице составлять не менее двух ночей. Максимальный кешбэк — 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.