Минюст планирует сократить число заключенных в колониях в 1,5 раза к 2030 году
Минюст к 2030 г. планирует сократить число заключенных в колониях примерно в 1,5 раза — до 250-300 тыс. человек благодаря увеличению мест в исправительных центрах, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.
«К 2024 г. в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 г. — полностью обеспечить имеющиеся потребности», — цитирует ТАСС министра. По его словам, снижение количества лиц, находящихся в местах лишения свободы, уменьшит финансовую нагрузку.
По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержится 376 тыс. осужденных. Так, к 2030 г. их число может сократиться в полтора раза. В августе прошлого года ФСИН сообщала, что в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, впервые снизилось до менее 0,5 млн.