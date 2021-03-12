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Минюст планирует сократить число заключенных в колониях в 1,5 раза к 2030 году

Ведомости

Минюст к 2030 г. планирует сократить число заключенных в колониях примерно в 1,5 раза — до 250-300 тыс. человек благодаря увеличению мест в исправительных центрах, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

«К 2024 г. в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 г. — полностью обеспечить имеющиеся потребности», — цитирует ТАСС министра. По его словам, снижение количества лиц, находящихся в местах лишения свободы, уменьшит финансовую нагрузку.

По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержится 376 тыс. осужденных. Так, к 2030 г. их число может сократиться в полтора раза. В августе прошлого года ФСИН сообщала, что в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, впервые снизилось до менее 0,5 млн.

Ранее по теме: Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных