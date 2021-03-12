Минюст планирует сократить число заключенных в колониях в 1,5 раза к 2030 году

По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержится 376 тыс. осужденных. Так, к 2030 г. их число может сократиться в полтора раза. В августе прошлого года ФСИН сообщала, что в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, впервые снизилось до менее 0,5 млн.