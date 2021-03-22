Россияне потратили более 1 млрд рублей на туры с кешбэком

Продажи стартовали в ночь с 17 на 18 марта. Туры по России с кешбэком можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.