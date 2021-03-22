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Россияне потратили более 1 млрд рублей на туры с кешбэком

Ведомости

Россияне потратили на туры по стране с кешбэком более 1 млрд руб. за первые четыре дня третьего этапа программы, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 млрд руб. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн руб.», — сказала Догузова, отметив, что динамика спроса превышает прошлогодние показатели программы в 2,5 — 3 раза.

Чаще всего туристы покупали путевки в Краснодарский край, Крым и Московскую область. Наиболее популярными направлениями также являются Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область. 

Продажи стартовали в ночь с 17 на 18 марта. Туры по России с кешбэком можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных