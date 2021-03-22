Россияне потратили более 1 млрд рублей на туры с кешбэком
Россияне потратили на туры по стране с кешбэком более 1 млрд руб. за первые четыре дня третьего этапа программы, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем 1 млрд руб. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн руб.», — сказала Догузова, отметив, что динамика спроса превышает прошлогодние показатели программы в 2,5 — 3 раза.
Чаще всего туристы покупали путевки в Краснодарский край, Крым и Московскую область. Наиболее популярными направлениями также являются Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.
Продажи стартовали в ночь с 17 на 18 марта. Туры по России с кешбэком можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки путевки составит до 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.