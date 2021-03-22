Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, заявил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к производителям вакцин и представителям фармацевтических компаний на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — сказал Путин.
Президент отметил, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических мер, в том числе массовая вакцинация.
В начале февраля о стабилизации ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эту оценку также неоднократно подтверждал Роспотребнадзор. Несмотря на это, требование о ношении масок в общественных местах в России не отменяется, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Массовая вакцинация в России началась в январе.
По данным оперативного штаба на 22 марта, в России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса, выздоровели 7790 человек, 361 пациент скончался. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн заражений и свыше 95 тыс. летальных исходов.