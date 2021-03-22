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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, заявил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к производителям вакцин и представителям фармацевтических компаний на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — сказал Путин. 

Президент отметил, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических мер, в том числе массовая вакцинация. 

В начале февраля о стабилизации ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эту оценку также неоднократно подтверждал Роспотребнадзор. Несмотря на это, требование о ношении масок в общественных местах в России не отменяется, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Массовая вакцинация в России началась в январе.

По данным оперативного штаба на 22 марта, в России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса, выздоровели 7790 человек, 361 пациент скончался. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн заражений и свыше 95 тыс. летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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