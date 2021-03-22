Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В начале февраля о стабилизации ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эту оценку также неоднократно подтверждал Роспотребнадзор. Несмотря на это, требование о ношении масок в общественных местах в России не отменяется, говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Массовая вакцинация в России началась в январе.