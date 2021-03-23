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В России за сутки выявили 8457 случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки зарегистрировали 8457 случаев заражения, сообщил оперштаб. Это минимальный прирост с конца сентября. Тогда, 29 сентября, было выявлено 8 232 случая заражения.

По данным штаба, за сутки от вируса выздоровели 10 860 человек, 427 — скончались. За весь период в России зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения коронавирусом. 4 088 045 человек вылечились от коронавируса, скончались – 95 818.

22 марта оперштаб сообщил о 9284 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 1042 случая коронавируса, за весь период пандемии – 1 014 091. Продолжают лечение 64 049, выздоровели 933 807 москвичей. 16 235 – умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли, кроме Москвы, Санкт-Петербург – там было выявлено 812 случаев заражения за сутки, Московская область – 513 случаев, Нижегородская область – 335, Ростовская область – 239 и Воронежская область – 209 случаев заражения.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом также вошел Санкт-Петербург – 388 657 случаев заражения, Московская область – 227 696, Нижегородская область – 105 002 случая, Свердловская область – 81 417 и Ростовская область – 78 911 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире зарегистрировано 123,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,7 млн смертей от него. На первом месте по заболеваемости находятся США – 29,7 млн случаев, на втором месте Бразилия – 12 млн, на третьем месте Индия – 11,7 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных