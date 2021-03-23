В России за сутки выявили 8457 случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировали 8457 случаев заражения, сообщил оперштаб. Это минимальный прирост с конца сентября. Тогда, 29 сентября, было выявлено 8 232 случая заражения.
По данным штаба, за сутки от вируса выздоровели 10 860 человек, 427 — скончались. За весь период в России зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения коронавирусом. 4 088 045 человек вылечились от коронавируса, скончались – 95 818.
22 марта оперштаб сообщил о 9284 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 1042 случая коронавируса, за весь период пандемии – 1 014 091. Продолжают лечение 64 049, выздоровели 933 807 москвичей. 16 235 – умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли, кроме Москвы, Санкт-Петербург – там было выявлено 812 случаев заражения за сутки, Московская область – 513 случаев, Нижегородская область – 335, Ростовская область – 239 и Воронежская область – 209 случаев заражения.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом также вошел Санкт-Петербург – 388 657 случаев заражения, Московская область – 227 696, Нижегородская область – 105 002 случая, Свердловская область – 81 417 и Ростовская область – 78 911 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире зарегистрировано 123,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,7 млн смертей от него. На первом месте по заболеваемости находятся США – 29,7 млн случаев, на втором месте Бразилия – 12 млн, на третьем месте Индия – 11,7 млн случаев заражения.