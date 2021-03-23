В России за сутки выявили 8457 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Всего в мире зарегистрировано 123,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,7 млн смертей от него. На первом месте по заболеваемости находятся США – 29,7 млн случаев, на втором месте Бразилия – 12 млн, на третьем месте Индия – 11,7 млн случаев заражения.