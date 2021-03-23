Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках

Одобренный во втором чтении сегодня законопроект вводит дополнительные требования к кандидатам на пост главы государства. Согласно документу, президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет. Условием также является отсутствие у него иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование не распространяется на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».