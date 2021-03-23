Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который призван исполнить ранее принятые поправки к Конституции, изменив законодательство о выборах и референдумах, что, помимо прочего, позволит нынешнему президенту баллотироваться еще на два срока.
Инициативу внесли сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова 17 ноября 2020 года. Тогда было внесено еще несколько законопроектов: в первом авторы решили зафиксировать минимальный возраст председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – 30 лет. Во втором – обязательное проживание кандидатов в депутаты Госдумы на территории России.
Одобренный во втором чтении сегодня законопроект вводит дополнительные требования к кандидатам на пост главы государства. Согласно документу, президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет. Условием также является отсутствие у него иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование не распространяется на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».