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Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках

Ведомости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который призван исполнить ранее принятые поправки к Конституции, изменив законодательство о выборах и референдумах, что, помимо прочего, позволит нынешнему президенту баллотироваться еще на два срока.

Инициативу внесли сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова 17 ноября 2020 года. Тогда было внесено еще несколько законопроектов: в первом авторы решили зафиксировать минимальный возраст председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) – 30 лет. Во втором – обязательное проживание кандидатов в депутаты Госдумы на территории России.

Одобренный во втором чтении сегодня законопроект вводит дополнительные требования к кандидатам на пост главы государства. Согласно документу, президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет. Условием также является отсутствие у него иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование не распространяется на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных