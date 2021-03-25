Мишустин заявил о прохождении самого сложного периода пандемии коронавируса

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», — сказал Мишустин. По мнению профессионалов, распространение коронавируса в стране окончательно прекратится, когда будет выработан коллективный иммунитет, добавил он.