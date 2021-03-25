Мишустин заявил о прохождении самого сложного периода пандемии коронавируса
Россия прошла самый сложный период пандемии, ситуация с коронавирусом стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора, передает пресс-служба правительства.
«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», — сказал Мишустин. По мнению профессионалов, распространение коронавируса в стране окончательно прекратится, когда будет выработан коллективный иммунитет, добавил он.
Ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических мер, в том числе массовая вакцинация, которая началась в стране в январе.
По данным оперативного штаба на 25 марта, в России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса, 10 881 человек выздоровел, 393 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 96 тыс. летальных исходов.