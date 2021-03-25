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Мишустин заявил о прохождении самого сложного периода пандемии коронавируса

Ведомости

Россия прошла самый сложный период пандемии, ситуация с коронавирусом стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора, передает пресс-служба правительства.

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», — сказал Мишустин. По мнению профессионалов, распространение коронавируса в стране окончательно прекратится, когда будет выработан коллективный иммунитет, добавил он.

Ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что значительную роль в нормализации эпидемиологической обстановки играет реализация широкого комплекса профилактических мер, в том числе массовая вакцинация, которая началась в стране в январе.

По данным оперативного штаба на 25 марта, в России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса, 10 881 человек выздоровел, 393 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 96 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных