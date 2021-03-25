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Минздрав заявил об одинаковой эффективности российских вакцин от коронавируса

Ведомости

Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на круглом столе.

«Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал Пугачев (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все российские вакцины от коронавируса «абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные». Так он объяснил причину неразглашения названия вакцины, которой привился Путин.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» опубликовали результаты ее исследований

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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