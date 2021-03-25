Минздрав заявил об одинаковой эффективности российских вакцин от коронавируса
Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев на круглом столе.
«Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал Пугачев (цитата по ТАСС).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все российские вакцины от коронавируса «абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные». Так он объяснил причину неразглашения названия вакцины, которой привился Путин.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.