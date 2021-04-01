На Украине издали учебники по истории с картами без Крыма
На Украине издали два учебника истории с картами страны без Крыма, сообщает издание «Историческая правда».
«Украинских школьников учат по учебникам без Крыма. Речь идет об учебниках по истории Украины для 9-го и 10-го классов», — пишет издание.
Отсутствие полуострова на картах двух учебников заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. Оба учебных издания выпущены издательством «Грамота» в 2017 и 2018 гг. Их автор: О.К.Струкевич.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела ответные экономические санкции.