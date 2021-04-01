В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в «Евровидении»

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе, и предложила запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура голосования. «Кто не знаком с текстом этой песни – рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это?», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. До этого песню Манижи попросили проверить Следственный комитет.