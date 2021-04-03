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Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на антиген к коронавирусу

Ведомости

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген к коронавирусу показал положительный результат.

«Хочу сказать вам, что сегодня вечером, после того как у меня повысилась температура до 37,3 градусов и появилась легкая головная боль, я сдал тест на антиген, который дал положительный результат», — написал он в Twitter.

Президент добавил, что ожидает результатов ПЦР-теста. Фернандес также отметил, что уже ушел на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.

Ранее в январе президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Позднее Аргентина и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране.

Ранее по теме: Россия и Аргентина подписали меморандум о производстве «Спутника V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных