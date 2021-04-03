Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на антиген к коронавирусу
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген к коронавирусу показал положительный результат.
«Хочу сказать вам, что сегодня вечером, после того как у меня повысилась температура до 37,3 градусов и появилась легкая головная боль, я сдал тест на антиген, который дал положительный результат», — написал он в Twitter.
Президент добавил, что ожидает результатов ПЦР-теста. Фернандес также отметил, что уже ушел на самоизоляцию и следует инструкциям личного врача.
Ранее в январе президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Позднее Аргентина и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на запуск производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране.