Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

В начале октября прошлого года Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. Позднее суд екатеринбургской епархии отлучил монастырь от церкви за отрицание коронавируса, а после этого Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.