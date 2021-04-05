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Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

Ведомости

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда от 25 февраля и признал законным продление ареста бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), который обвиняется по трем статьям УК РФ, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в отношении бывшего схимонаха Сергия (Романова), задержанного в ночь на 29 декабря 2020 г. во время штурма Среднеуральского женского монастыря, возбудили уголовные дела по трем статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК). Бывшему священнослужителю уже предъявили обвинения.

В начале октября прошлого года Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия Романова. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. Позднее суд екатеринбургской епархии отлучил монастырь от церкви за отрицание коронавируса, а после этого Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.

Ранее по теме: Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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