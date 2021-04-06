Мишустин поручил подготовить новые меры защиты от коронавируса

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — пояснил Мишустин необходимость таких дополнительных мер, отметив, что пока ситуация с коронавирусом идет «без скачков и изменений» — ни роста, ни значимого снижения заболеваемости в последние недели не происходит.