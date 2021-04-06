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Мишустин поручил подготовить новые меры защиты от коронавируса

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

«Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — прим.ред.), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — сказал Мишустин.

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — пояснил Мишустин необходимость таких дополнительных мер, отметив, что пока ситуация с коронавирусом идет «без скачков и изменений» — ни роста, ни значимого снижения заболеваемости в последние недели не происходит.

По данным оперштаба на 6 апреля, за сутки коронавирус был выявлен у 8328 жителей России. Показатель снижается третий день подряд. Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 597 868.

Ранее по теме: Мишустин заявил о прохождении самого сложного периода пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных