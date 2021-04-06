Мишустин поручил подготовить новые меры защиты от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить к 9 апреля дополнительные меры защиты граждан от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.
«Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — прим.ред.), я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — сказал Мишустин.
«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — пояснил Мишустин необходимость таких дополнительных мер, отметив, что пока ситуация с коронавирусом идет «без скачков и изменений» — ни роста, ни значимого снижения заболеваемости в последние недели не происходит.
По данным оперштаба на 6 апреля, за сутки коронавирус был выявлен у 8328 жителей России. Показатель снижается третий день подряд. Общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 597 868.