В МВД заявили о сокращении числа иностранцев в Москве на 21% в 2021 году
В Москве сейчас находится менее 800 000 иностранцев, в основном из стран Средней Азии, в 2020 г. их было более 1 млн. Об этом заявил начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрий Сергиенко, передает «РИА Новости».
«Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21%, составляет 789 000. На тот же период прошлого года их было более миллиона», — сказал Сергиенко. По его словам, большинство из них прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы (почти 93%), из стран Средней Азии.
«В абсолютных показателях 733 000 из них (большую часть) составили: граждане Киргизии — 30%, Узбекистана — 27%, Таджикистана — 20%», — добавил Сергиенко. В то же время среди тех, кто прибыл по визе, больше всего граждан Китая, Турции и Вьетнама.
Из общего числа иностранцев 64% (110 000 человек) прибыли в Москву с целью работы.
В середине апреля власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов. Чтобы упростить их прибытие, в Узбекистане уже запланировано открыть российский миграционный центр для организации работы иностранцев в Москве по заявкам столичных компаний, еще один появится в Таджикистане.
В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 000 рабочих из-за коронавирусных ограничений. В марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов. Нехватку иностранных рабочих для реализации «амбициозных проектов» в инфраструктуре в апреле признали и в Кремле. В целом по России, по данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.