В МВД заявили о сокращении числа иностранцев в Москве на 21% в 2021 году

В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 000 рабочих из-за коронавирусных ограничений. В марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов. Нехватку иностранных рабочих для реализации «амбициозных проектов» в инфраструктуре в апреле признали и в Кремле. В целом по России, по данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.