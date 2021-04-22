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В МВД заявили о сокращении числа иностранцев в Москве на 21% в 2021 году

Ведомости

В Москве сейчас находится менее 800 000 иностранцев, в основном из стран Средней Азии, в 2020 г. их было более 1 млн. Об этом заявил начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД Дмитрий Сергиенко, передает «РИА Новости».

«Количество иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21%, составляет 789 000. На тот же период прошлого года их было более миллиона», — сказал Сергиенко. По его словам, большинство из них прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы (почти 93%), из стран Средней Азии.

«В абсолютных показателях 733 000 из них (большую часть) составили: граждане Киргизии — 30%, Узбекистана — 27%, Таджикистана — 20%», — добавил Сергиенко. В то же время среди тех, кто прибыл по визе, больше всего граждан Китая, Турции и Вьетнама.

Из общего числа иностранцев 64% (110 000 человек) прибыли в Москву с целью работы.

В середине апреля власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов. Чтобы упростить их прибытие, в Узбекистане уже запланировано открыть российский миграционный центр для организации работы иностранцев в Москве по заявкам столичных компаний, еще один появится в Таджикистане.

В середине декабря 2020 г. глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов признал, что на стройках столицы не хватает около 10 000 рабочих из-за коронавирусных ограничений. В марте 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов. Нехватку иностранных рабочих для реализации «амбициозных проектов» в инфраструктуре в апреле признали и в Кремле. В целом по России, по данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.

Ранее по теме: Песков заявил о нехватке мигрантов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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