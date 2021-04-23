Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В мае россиян ожидают трехдневные выходные, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.
«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — пояснили агентству в Роструде.
30 апреля будет сокращенным рабочим днем, отметили в ведомстве.
Ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что предложения по продлению майских праздников находятся на рассмотрении. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между выходными на 1 и 9 мая планируют объявить выходными из-за складывающейся обстановки с заболеваемостью коронавирусом.