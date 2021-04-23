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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Ведомости

В мае россиян ожидают трехдневные выходные, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд. 

«По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — пояснили агентству в Роструде. 

30 апреля будет сокращенным рабочим днем, отметили в ведомстве. 

Ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что предложения по продлению майских праздников находятся на рассмотрении. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между выходными на 1 и 9 мая планируют объявить выходными из-за складывающейся обстановки с заболеваемостью коронавирусом.

Ранее по теме: В Минтруде прокомментировали идею продлить майские праздники
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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