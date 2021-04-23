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ВС Нидерландов может оставить в силе решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Татьяна Морозова

Верховный суд Нидерландов может оставить в силе решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $50 млрд c России. Такое заключение представил генеральный прокурор Нидерландов, следует из заявления Верховного суда страны. 

«Арбитражное решение 2014 г., обязывающее Российскую Федерацию выплатить примерно $50 млрд в качестве компенсации за неспособность защитить инвестиции трех основных акционеров нефтяной компании ЮКОС, может быть оставлено в силе», — говорится в заявлении. Отмечается, что генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить поданную Россией кассационную жалобу и «оставить в силе решение Апелляционного суда».

15 мая 2020 г. Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, сообщал Минюст. В кассационной жалобе говорилось, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования». 

Бывшими владельцами ЮКОСа «были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия», указывали в Минюсте. 

Спустя несколько месяцев после подачи апелляции, 24 декабря, Конституционный суд России принял судебное решение, согласно которому правительство имеет возможность не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, которые были присуждены к выплате по результатам рассмотрения их иска в международном арбитраже в Гааге в 2014 г., и $7 млрд присужденных позже пеней. За разъяснением норм закона «О международных договорах России», на основании которого проходило разбирательство, в КС обратилось правительство России. 

Одна из поправок к Конституции 2020 г. предусмотрела для КС право объявить решение международного арбитража недействительным, разъяснял «Ведомостям» эксперт по международному праву. Речь идет о поправке к ст. 79 Конституции, согласно которой Россия может не исполнять международные договоры, если они противоречат Основному закону. 

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», — говорится в статье Конституции. 

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Судебные разбирательства по делу ЮКОСа продолжаются с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.

В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. 

Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и снова обязал Россию выплатить $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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