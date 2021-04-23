ВС Нидерландов может оставить в силе решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и снова обязал Россию выплатить $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа.