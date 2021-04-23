ВС Нидерландов может оставить в силе решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов может оставить в силе решение Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей нефтекомпании ЮКОС о взыскании в их пользу $50 млрд c России. Такое заключение представил генеральный прокурор Нидерландов, следует из заявления Верховного суда страны.
«Арбитражное решение 2014 г., обязывающее Российскую Федерацию выплатить примерно $50 млрд в качестве компенсации за неспособность защитить инвестиции трех основных акционеров нефтяной компании ЮКОС, может быть оставлено в силе», — говорится в заявлении. Отмечается, что генпрокурор рекомендует Верховному суду отклонить поданную Россией кассационную жалобу и «оставить в силе решение Апелляционного суда».
15 мая 2020 г. Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, сообщал Минюст. В кассационной жалобе говорилось, что суд Гааги «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования».
Бывшими владельцами ЮКОСа «были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия», указывали в Минюсте.
Спустя несколько месяцев после подачи апелляции, 24 декабря, Конституционный суд России принял судебное решение, согласно которому правительство имеет возможность не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд, которые были присуждены к выплате по результатам рассмотрения их иска в международном арбитраже в Гааге в 2014 г., и $7 млрд присужденных позже пеней. За разъяснением норм закона «О международных договорах России», на основании которого проходило разбирательство, в КС обратилось правительство России.
Одна из поправок к Конституции 2020 г. предусмотрела для КС право объявить решение международного арбитража недействительным, разъяснял «Ведомостям» эксперт по международному праву. Речь идет о поправке к ст. 79 Конституции, согласно которой Россия может не исполнять международные договоры, если они противоречат Основному закону.
«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», — говорится в статье Конституции.
Судебные разбирательства по делу ЮКОСа продолжаются с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.
В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга.
Однако в 2016 г. Окружной суд Гааги отменил это решение — по его мнению, арбитраж не имел достаточных оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. В феврале 2020 г. Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и снова обязал Россию выплатить $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа.