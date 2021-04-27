В Кремле объяснили механизм получения кешбэка на детский отдых
Программа кешбэка в размере 50% на путевки в детские лагеря не распространяется на уже купленные туры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, об этом сейчас речь не идет. Об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет. Но если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Я не знаю, какое может быть в данном случае решение», — сказал Песков.
По его словам, нужно изучить условия договоров на туры, которые были подписаны. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря отдыха.
Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что бронирование путевок на детский отдых остановилось в ожидании старта программы кешбэка. В Ростуризме рассчитывают, что программа начнет работать после 20 мая.