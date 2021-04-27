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В Кремле объяснили механизм получения кешбэка на детский отдых

Ведомости

Программа кешбэка в размере 50% на путевки в детские лагеря не распространяется на уже купленные туры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, об этом сейчас речь не идет. Об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет. Но если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание. Я не знаю, какое может быть в данном случае решение», — сказал Песков.

По его словам, нужно изучить условия договоров на туры, которые были подписаны. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря отдыха.

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что бронирование путевок на детский отдых остановилось в ожидании старта программы кешбэка. В Ростуризме рассчитывают, что программа начнет работать после 20 мая.

Ранее по теме: В России остановилось бронирование детских лагерей после анонса кешбэка в 50%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных