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В Москве откроют центр кибербезопасности Росгвардии

Ведомости

В Москве откроют главный центр информационных технологий войск национальной гвардии РФ, который будет отвечать за кибербезопасность ведомства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

Согласно документу, центр будет иметь форму федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ). Основными целями его деятельности будет создание, развитие и эксплуатация информационных систем, ПО и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии России.

Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять Росгвардия. Она в течение трех месяцев должна утвердить устав учреждения, зарегистрировать его и организовать его работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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