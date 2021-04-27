В Москве откроют центр кибербезопасности Росгвардии

Согласно документу, центр будет иметь форму федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ). Основными целями его деятельности будет создание, развитие и эксплуатация информационных систем, ПО и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии России.