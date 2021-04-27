В Москве откроют центр кибербезопасности Росгвардии
В Москве откроют главный центр информационных технологий войск национальной гвардии РФ, который будет отвечать за кибербезопасность ведомства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.
Согласно документу, центр будет иметь форму федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ). Основными целями его деятельности будет создание, развитие и эксплуатация информационных систем, ПО и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии России.
Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять Росгвардия. Она в течение трех месяцев должна утвердить устав учреждения, зарегистрировать его и организовать его работу.