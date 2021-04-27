Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии из-за смерти девушки во время стрима

По данным следствия, 2 декабря 2020 г. утром в доме Решетняка в Раменском районе бригада скорой помощи констатирована смерть девушки. На ее теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. При этом, по данным следователей, в прямых эфирах, которые вел блогер, зрители наблюдали избиение девушки, а также иные противоправные действия.