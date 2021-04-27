Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии из-за смерти девушки во время стрима
Блогера Станислава Решетняка (Reeflay) признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровья девушке во время стрима, повлекшего смерть, и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«[Решетняк] осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства. Суд согласился с гособвинением и «приговорил Решетняка к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».
Приговор в законную силу не вступил.
По данным следствия, 2 декабря 2020 г. утром в доме Решетняка в Раменском районе бригада скорой помощи констатирована смерть девушки. На ее теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. При этом, по данным следователей, в прямых эфирах, которые вел блогер, зрители наблюдали избиение девушки, а также иные противоправные действия.
Позже было установлено, что девушка умерла от «сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы».