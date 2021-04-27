В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости коронавирусом в России
Несмотря на то что уровень заболеваемости коронавирусом в России вышел на плато или «мягкое снижение», суточные показатели на данный момент превышают прошлогодние, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
«Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде», — сказала она.
Вуйнович указала, что сейчас ежесуточно коронавирус выявляют более чем у 8000 россиян. При этом в сопоставимый период прошлого года данный показатель превышал 6000 случаев, а на весеннем пике 11 мая составил 11 600.
«Это значит, сохраняется число людей, у которых вирус находится, а число людей, которые еще не имеют иммунитета, очень велико», — отметила представитель ВОЗ.
В связи с этим Вуйнович заявила о необходимости быстрого формирования коллективного иммунитета. Она также подчеркнула, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, все равно должны носить маски и перчатки, так как они могут оставаться переносчиками инфекции, хоть сами при этом и не заболеют.
«Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, не попадает в рот, нос и что он не будет переносчиком вируса. Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он останется переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», — заявила она.
По данным оперштаба на 27 апреля, за последние сутки коронавирус выявили у 8053 россиян. Общее число заразившихся за время пандемии в России достигло 4,8 млн человек. Умерли при этом почти 109 000 граждан с подтвержденным COVID-19.