В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости коронавирусом в России

«Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, не попадает в рот, нос и что он не будет переносчиком вируса. Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он останется переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», — заявила она.