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В ВОЗ заявили о «мягком снижении» заболеваемости коронавирусом в России

Ведомости

Несмотря на то что уровень заболеваемости коронавирусом в России вышел на плато или «мягкое снижение», суточные показатели на данный момент превышают прошлогодние, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде», — сказала она.

Вуйнович указала, что сейчас ежесуточно коронавирус выявляют более чем у 8000 россиян. При этом в сопоставимый период прошлого года данный показатель превышал 6000 случаев, а на весеннем пике 11 мая составил 11 600.

«Это значит, сохраняется число людей, у которых вирус находится, а число людей, которые еще не имеют иммунитета, очень велико», — отметила представитель ВОЗ.

В связи с этим Вуйнович заявила о необходимости быстрого формирования коллективного иммунитета. Она также подчеркнула, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, все равно должны носить маски и перчатки, так как они могут оставаться переносчиками инфекции, хоть сами при этом и не заболеют.

«Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, не попадает в рот, нос и что он не будет переносчиком вируса. Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он останется переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», — заявила она.

По данным оперштаба на 27 апреля, за последние сутки коронавирус выявили у 8053 россиян. Общее число заразившихся за время пандемии в России достигло 4,8 млн человек. Умерли при этом почти 109 000 граждан с подтвержденным COVID-19.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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