Беглов доложил Путину о подготовке к ПМЭФ

Как сообщается на сайте администрации города, в частности, Беглов сообщил президенту, что государственный долг Санкт-Петербурга на 26 апреля не превышает 14% от объема собственных доходов. Он также рассказал о принятых решениях по выплатам педагогам колледжей и техникумов за кураторскую работу и о предоставлении ежемесячных социальных выплат более чем 75 000 детей из неполных семей.