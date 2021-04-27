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Беглов доложил Путину о подготовке к ПМЭФ

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о принимаемых в регионе мерах по борьбе с коронавирусом, а также о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщается на сайте Кремля.

Во время рабочей встречи Беглов также информировал Путина о планах по реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, а также о ситуации в социально-экономическом развитии региона.

Как сообщается на сайте администрации города, в частности, Беглов сообщил президенту, что государственный долг Санкт-Петербурга на 26 апреля не превышает 14% от объема собственных доходов. Он также рассказал о принятых решениях по выплатам педагогам колледжей и техникумов за кураторскую работу и о предоставлении ежемесячных социальных выплат более чем 75 000 детей из неполных семей.

Ранее Росконгресс сообщил, что ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня 2021 г. в очном формате в КВЦ «Экспофорум». В настоящее время формируется его деловая программа, которая традиционно будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Ранее по теме: Власти Петербурга рассказали об условиях допуска участников на ПМЭФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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