Беглов доложил Путину о подготовке к ПМЭФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о принимаемых в регионе мерах по борьбе с коронавирусом, а также о ходе подготовки к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщается на сайте Кремля.
Во время рабочей встречи Беглов также информировал Путина о планах по реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, а также о ситуации в социально-экономическом развитии региона.
Как сообщается на сайте администрации города, в частности, Беглов сообщил президенту, что государственный долг Санкт-Петербурга на 26 апреля не превышает 14% от объема собственных доходов. Он также рассказал о принятых решениях по выплатам педагогам колледжей и техникумов за кураторскую работу и о предоставлении ежемесячных социальных выплат более чем 75 000 детей из неполных семей.
Ранее Росконгресс сообщил, что ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня 2021 г. в очном формате в КВЦ «Экспофорум». В настоящее время формируется его деловая программа, которая традиционно будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.