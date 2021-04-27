РФПИ назвал политическим решение Бразилии отложить регистрацию «Спутника V»

В фонде напомнили, что «Спутник V» был одобрен министерством науки Бразилии, а министерство здравоохранения страны заключило соглашение на поставку препарата. На этой неделе Верховный суд Бразилии рассмотрит решение агентства в отношении российской вакцины. РФПИ выразил сожаление в связи с многочисленными попытками некоторых стран противодействовать одобрению российской вакцины, в том числе через давление на национальных регуляторов зарубежных государств.