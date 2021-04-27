РФПИ назвал политическим решение Бразилии отложить регистрацию «Спутника V»
Решение Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (ANVISA) отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть вызвано политическими причинами, следует из заявления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Решение ANVISA отложить регистрацию «Спутника V», возможно, мотивировано политическими причинами», — говорится в заявлении. Это подтверждают данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США от 2020 г., где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.
Технические комментарии ANVISA в отношении «Спутника V» не соответствуют действительности, подчеркнули в РФПИ.
В фонде напомнили, что «Спутник V» был одобрен министерством науки Бразилии, а министерство здравоохранения страны заключило соглашение на поставку препарата. На этой неделе Верховный суд Бразилии рассмотрит решение агентства в отношении российской вакцины. РФПИ выразил сожаление в связи с многочисленными попытками некоторых стран противодействовать одобрению российской вакцины, в том числе через давление на национальных регуляторов зарубежных государств.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили около 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.