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Минпросвещения направило в регионы правила посещения родителями школьных столовых

Ведомости

Минпросвещения направило в регионы правила доступа родителей в школьные столовые для проверки качества питания, сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в своем Telegram-канале.

«Выкладываю порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, разработанный Министерством просвещения совместно с Роспотребнадзором. Документ уже направлен в регионы», — написал Глушко. Согласно правилам, мониторинг горячего питания проводят учредитель и орган управления школой, государственные и муниципальные органы управления образованием. Показателем мониторинга является в том числе родительский контроль.

Желающие участвовать в мониторинге питания родители или законные представители должны уведомить об этом руководителя общеобразовательной организации, иметь личную медицинскую книжку, получить допуск с отметкой об отсутствии признаков инфекционных заболеваний, перед посещением школы пройти термометрию, предоставить отрицательный тест на коронавирус или справку об отсутствии COVID-19.

Во время посещения помещения для приема пищи все члены комиссии должны быть в санитарной одежде, их должен сопровождать представитель администрации школы. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут стать основанием для обращений в адрес администрации или учредителя школы, оператора питания, либо надзорных органов, следует из документа.

Ранее президент России Владимир Путин удивился, что родительские комитеты зачастую не допускают до проверки качества питания в школах. Это можно организовать должным образом и «точно совершенно» родительские комитеты могут взять под контроль качество питания в школах и организацию этой работы, подчеркнул президент.

Ранее в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.

Ранее по теме: Путин удивился отсутствию контроля питания в школах со стороны родителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных