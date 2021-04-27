Минпросвещения направило в регионы правила посещения родителями школьных столовых
Минпросвещения направило в регионы правила доступа родителей в школьные столовые для проверки качества питания, сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в своем Telegram-канале.
«Выкладываю порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, разработанный Министерством просвещения совместно с Роспотребнадзором. Документ уже направлен в регионы», — написал Глушко. Согласно правилам, мониторинг горячего питания проводят учредитель и орган управления школой, государственные и муниципальные органы управления образованием. Показателем мониторинга является в том числе родительский контроль.
Желающие участвовать в мониторинге питания родители или законные представители должны уведомить об этом руководителя общеобразовательной организации, иметь личную медицинскую книжку, получить допуск с отметкой об отсутствии признаков инфекционных заболеваний, перед посещением школы пройти термометрию, предоставить отрицательный тест на коронавирус или справку об отсутствии COVID-19.
Во время посещения помещения для приема пищи все члены комиссии должны быть в санитарной одежде, их должен сопровождать представитель администрации школы. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут стать основанием для обращений в адрес администрации или учредителя школы, оператора питания, либо надзорных органов, следует из документа.
Ранее президент России Владимир Путин удивился, что родительские комитеты зачастую не допускают до проверки качества питания в школах. Это можно организовать должным образом и «точно совершенно» родительские комитеты могут взять под контроль качество питания в школах и организацию этой работы, подчеркнул президент.
Ранее в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.