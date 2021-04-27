Власти Санкт-Петербурга назвали число привитых от коронавируса жителей
Прививку от коронавируса поставили уже более 500 тыс. жителей Санкт-Петербурга, из них полный цикл вакцинации прошли около 400 тыс. Об этом губернатор города Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба местной администрации.
«Ведется вакцинация от коронавируса. Работают 134 стационарных пункта на базе медорганизаций, 13 мобильных пунктов, 21 выездная бригада. Привиты 537 313 человек, из них прошли полный цикл – 391418», — указано в сообщении.
Как рассказал Беглов, с начала пандемии коронавирусом заболели более 412 тыс. жителей Северной столицы, из них выздоровели более 404 тыс. человек. Амбулаторное лечение проходят около 117 тыс. человек, на стационарном лечении находятся 2,6 тыс. жителей. В стационарах свободны 21,17% коек для лечения больных коронавирусом и пневмонией.
23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что двумя компонентами вакцины от коронавируса привились 6,8 млн граждан России, первым компонентом — более 11,1 млн жителей страны. По ее словам, 47% от всех вакцинированных россиян составляют люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, но в отдельных регионах этот показатель ниже.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г.
По данным оперштаба на 27 апреля, за последние сутки коронавирус выявили у 8053 россиян. Общее число заразившихся за время пандемии в России достигло 4,8 млн человек. Умерли при этом почти 109 000 граждан с подтвержденным COVID-19.