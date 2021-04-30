«Коммерсантъ» узнал о доработке новых правил медосмотра водителей
Кандидаты в водители должны будут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм или употребление запрещенных веществ, если врач заметит признаки алкогольной или наркозависимости. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа Минздрава, который устанавливает новые правила прохождения медосмотра для получения водительских прав.
По данным издания, такие правила будут распространяться на тех, кто получает и продлевает права на вождение. Сейчас Аналитический центр при правительстве оценивает документ в рамках «регуляторной гильотины». Новые правила могут вступить в силу 1 января 2022 г.
В документе говорится, что россияне, которые будут получать медсправку после лишения прав, будут обязаны пройти тесты на алкоголизм и наркоманию. При положительных результатах анализов кандидата в водители направят в наркодиспансер на полноценное исследование. Алкогольная и наркозависимость по закону являются противопоказаниями к управлению автомобилем. В Минздраве не ответили на запрос издания.
Минздрав собирался поменять порядок обязательного медицинского освидетельствования действующих и потенциальных водителей с 2019 г. Министерство тогда предложило включить в процедуру обязательного медосвидетельствования сдачу анализа на наличие наркотиков в организме и пристрастие к алкоголю.
Приказ Минздрава вызвал ажиотаж среди водителей в регионах. С 20 ноября автомобилисты стали занимать очереди в наркодиспансеры. В итоге министерство «с учетом обеспокоенности граждан» решило отложить вступление в силу новых правил до 2022 г.