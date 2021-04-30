«Коммерсантъ» узнал о доработке новых правил медосмотра водителей

В документе говорится, что россияне, которые будут получать медсправку после лишения прав, будут обязаны пройти тесты на алкоголизм и наркоманию. При положительных результатах анализов кандидата в водители направят в наркодиспансер на полноценное исследование. Алкогольная и наркозависимость по закону являются противопоказаниями к управлению автомобилем. В Минздраве не ответили на запрос издания.