Адвокат Сафронова стал обвиняемым по делу о разглашении данных следствия
Руководитель «Команды 29», адвокат бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов стал обвиняем по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Об этом сообщил сам Павлов журналистам, передает ТАСС.
Павлову грозит штраф в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.
Он сообщил, что следствие уже направило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов также сообщил, что в ходе допроса следователь не задал ему ни одного вопроса. «У меня изъяли документы, составляющие адвокатскую тайну», — сказал адвокат.
Пресс-секретарь Басманного суда Москвы подтвердила информацию о получении ходатайства следствия. Оно просит суд возложить на Павлова обязанность «своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд», а также запретить общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом. Также следствие просит суд запретить Павлову пользоваться средствами связи и интернетом. Исключение может быть в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также при общении со следователем или контролирующими органами.
Адвокат был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом Сафронова, который обвиняется в госизмене. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене.
В конце декабря 2020 г. «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.
30 апреля Сафронову продлили арест на два месяца, до 7 июля. Таким образом, он проведет год в СИЗО «Лефортово».