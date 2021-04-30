Адвокат Сафронова стал обвиняемым по делу о разглашении данных следствия

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы подтвердила информацию о получении ходатайства следствия. Оно просит суд возложить на Павлова обязанность «своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд», а также запретить общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом. Также следствие просит суд запретить Павлову пользоваться средствами связи и интернетом. Исключение может быть в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также при общении со следователем или контролирующими органами.