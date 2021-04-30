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В Парагвае хотят производить вакцину «Спутник V»

Ведомости

Компании Парагвая заинтересовались производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил посол России в латиноамериканском государстве Александр Писарев.

«Ко мне обращались несколько компаний, которые бы хотели организовать производство "Спутника V" на территории Парагвая. Возможности местной производственной базы предстоит оценить РФПИ, предложения туда переданы», – цитирует «РИА Новости» посла. По его словам, отношение к «Спутнику V» в Парагвае очень позитивное.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 63 странах мира с населением свыше 3 млрд человек. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: Турция зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных