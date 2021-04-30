В Парагвае хотят производить вакцину «Спутник V»
Компании Парагвая заинтересовались производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил посол России в латиноамериканском государстве Александр Писарев.
«Ко мне обращались несколько компаний, которые бы хотели организовать производство "Спутника V" на территории Парагвая. Возможности местной производственной базы предстоит оценить РФПИ, предложения туда переданы», – цитирует «РИА Новости» посла. По его словам, отношение к «Спутнику V» в Парагвае очень позитивное.
Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 63 странах мира с населением свыше 3 млрд человек. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.