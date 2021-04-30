В Парагвае хотят производить вакцину «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 63 странах мира с населением свыше 3 млрд человек. Она была зарегистрирована в России 11 августа 2020 г. — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность вакцины составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.